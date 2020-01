Elettra Lamborghini a Sanremo 2020: “Per cantare non serve il c*lo di fuori” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elettra Lamborghini tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2020: Cristiano Malgioglio mette in dubbio le sue doti canore Presto Elettra Lamborghini realizzerà l’ennesimo sogno. Come annunciato nell’intervista rilasciata da Amadeus a La Repubblica, la regina del Twerking farà parte dei 24 big in gara del Festival di Sanremo 2020. Sarà degna dell’importante platea? Le opinioni in tal senso sono delle più variegate e dissonanti. Difatti, lei divide e se le fan pubblicano commenti entusiastici in rete, altri, impietosi, condannano in partenza la bella ereditiera. Fino poc’anzi, il nome di Elettra Lamborghini veniva associato alle trasmissioni trash made by MTV. Negli scorsi mesi, però, la promessa sposa del deejay olandese Afrojack ha levato via la soffocante reputazione. Sì, ha un carattere esuberante, forse pure troppo. Tuttavia, quando vuole si difende bene anche da cantante. I singoli ... Leggi la notizia su kontrokultura

