Elena Morali Instagram, “piccante” tra gli squali: il bikini è trasparente (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elena Morali ha deciso di prendersi qualche giorno di relax per esplorare le Bahamas.La showgirl ha deciso di condividere questa sua nuova esperienza anche con i followers. Poche ore fa su Instagram Elena Morali ha postato una serie di foto nelle quali nuota con gli squali. Gli animale nello scatto sono totalmente passati inosservati. I suoi ammiratori sono rimasti completamente ipnotizzati davanti al suo fisico perfetto strizzato nel micro bikini super trasparente. Le curve da sballo di Elena sono uno spettacolo per gli occhi. Il post è stato apprezzato moltissimo e in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di like e commenti. Leggi anche –> Elena Morali Instagram in bikini tra i maiali, il pubblico si scatena: «Ti chiamerò Circe!» Elena Morali Instagram: il bikini è trasparente La bellissima Elena Morali ha postato alcune foto della sua vacanza alle Bahamas. La showgirl ha ... Leggi la notizia su urbanpost

