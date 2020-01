Due giornalisti aggrediti a San Felice a Cancello, il Sindacato: necessario intervenire (Di lunedì 13 gennaio 2020) San Felice a Cancello: Il direttore di Videoinformazioni Pierpaolo Petino e il videomaker Alessandro Jovane sono stati aggrediti all’ex cava Giglio. “Erano andati presso l’ex cava Giglio a San Felice a Cancello per effettuare le riprese della discarica sotterranea individuata in quell’area, dove sono ora in corso dei rilievi. Ma davanti alla polizia provinciale e … L'articolo Due giornalisti aggrediti a San Felice a Cancello, il Sindacato: necessario intervenire proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

