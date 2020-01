Date sempre la colpa a Salvini, ma questo governo non abolisce il decreto sicurezza per paura di perdere le elezioni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il topolino ha partorito la montagna e i decreti sicurezza dell’ex ministro Salvini hanno emesso la prima pesante multa a Claus Peter Reisch, comandante della neve Elonore della Ong Lifeline, colpevole di avere salvato il 25 agosto scorso 104 persone dalla morte certa nel Mediterraneo e di avere dichiarato lo stato di emergenza a bordo per le pessime condizioni meteo che flagellavano il ponte stipato di persone. “C’era stato un forte temporale, non si vedeva niente, la visibilità era pari allo zero e le 104 persone erano quasi tutte all’aperto, sul ponte della nave, stipate in poco più di 40 metri. Ognuno poco meno di mezzo metro di spazio a disposizione. Ed erano a bordo da più di una settimana. Dopo il temporale erano tutti bagnati fradici. Erano persone, come si fa a non capirlo? Per cercare di farli riscaldare li abbiamo fatti scendere nelle nostre cabine, quelle ... Leggi la notizia su tpi

Biscoblu : Non importa se nell'email hai scritto che saresti disponibile a qualsiasi altro inventario, se sei sempre puntuale,… - Nicoooo82 : RT @micheleemiliano: Mi date sempre tanta energia con i vostri consigli, le vostre segnalazioni o anche semplicemente con uno sguardo. E in… - MgabriellaElle : RT @mbergh68: Mi piace stare in giro e godermi silenzi e panorami ma anche passare di qua e incontrare Voi che spesso mi date spunti per so… -