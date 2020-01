Dario Franceschini bacchetta Mattia Santori: "Nessuna discontinuità? È un'idiozia" (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Vorrei che la smettessimo con questa idiozia sulla mancata discontinuità. E’ un’offesa. La discontinuità c’è su tutto: sull’Europa, sull’immigrazione, sulla flat tax. Dobbiamo rivendicare la discontinuità. Quanto ai singoli provvedimenti, sui decreti sicurezza partiremo dalle osservazioni di Mattarella e poi il Parlamento potrà intervenire”. Lo ha detto Dario Franceschini, aprendo la due giorni di ritiro dei ministri, parlamentari, europarlamentari e segretari regionali Pd con il segretario Nicola Zingaretti, nell’abbazia del San Pastore.“Con questo governo siamo usciti fuori dalla linearità di un percorso che dovrebbe portare a una alleanza, a una coalizione che si forma prima delle elezioni, con un livello di omogeneità costruito nel corso del tempo. Dal 2011 invece quasi tutti i ... Leggi la notizia su huffingtonpost

GiuseppeMargio1 : RT @Paesedellanima: Evviva il #M5S Oggi manifestazione a Milano degli Animalisti #M5S contro il Circo con Animali ?? Buon motivo per continu… - HuffPostItalia : Dario Franceschini bacchetta Mattia Santori: 'Nessuna discontinuità? È un'idiozia' - RadioRadicale : @pdnetwork in diretta da Contigliano il seminario del Partito Democratico 'Oggi per un domani. Prima le persone, un… -