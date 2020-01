Concorsi Agenzia delle Entrate 2020: 2600 posti in arrivo. Ecco i bandi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Concorsi Agenzia delle Entrate 2020: 2600 posti in arrivo. Ecco i bandi Agenzia delle Entrate: tra il 2020 e il 2022 dovrebbero arrivare ben 5 bandi di concorso con in palio complessivamente 2.600 posti. Agenzia delle Entrate: 2.600 posti tra il 2020 e il 2022 Il rinnovamento dell’organico della pubblica amministrazione continua; tra il 2020 e il 2022 dovrebbero essere indetti ben 5 bandi di concorso con in palio almeno 2.600 posti all’Agenzia delle Entrate: per quello che si può immaginare al momento 2.300 posti dovrebbero essere riservati al reperimento di nuovi impiegati (tra i requisiti per partecipare, innanzitutto, la laurea in economia, statistica, giurisprudenza, ingegneria e architettura ma anche il diploma da geometra) e i restanti 300 all’inquadramento di figure dirigenziali. Detrazioni fiscali lavoro dipendente 2020: importo, requisiti e quanto spetta Almeno ... Leggi la notizia su termometropolitico

