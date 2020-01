Classifica Dakar auto 2020: Al-Attiyah e Peterhansel accorciano su Carlos Sainz (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’ottava tappa della Maratona del Deserto, la Dakar 2020, prevedeva 474 km di prova speciale intorno alla città di Wadi Al Dawasir. Un percorso sabbioso al 58%, il resto è composto per il 23% da dune e il 19% da terra. Mathieu Serradori ha fatto la voce grossa dall’inizio e ha trionfato con 4’04 su un impressionante Fernando Alonso al primo podio in carriera nella Dakar al settimo tentativo. Il leader della Classifica Carlos Sainz (Mini) chiude al 15esimo posto con 19’15” ma perde solo 3’20” sul più diretto rivale quatariota Nassir Al-Attiyah (Toyota), undicesimo di giornata. L’altra Mini del francese Stéphane Peterhansel guadagna invece sei minuti e anche rientra prepotentemente nella battaglia. Classifica Dakar auto 2020 – TAPPA 8/12 1 305 Carlos Sainz LUCAS CRUZ BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 31H 56′ 52” 2 300 NASSER AL-Attiyah MATTHIEU ... Leggi la notizia su oasport

