Carcere di Airola: minore trovato in possesso di stupefacenti dopo colloquio con la madre (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Importante operazione di servizio all’interno del Carcere minorile di Airola ad opera della Polizia Penitenziaria: un detenuto minorenne, dopo il colloquio con la madre, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente che, seppur abilmente occultata, non è sfuggita ai controlli degli Agenti penitenziari. A darne la notizia è il Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria SAPPE Donato Capece: “Sabato mattina, dopo il colloquio con la propria madre, il personale di Polizia Penitenziaria è stato colpito dall’atteggiamento del giovane detenuto. dopo una accurata perquisizione è stato accertato che il ragazzo aveva nascosto un certo quantitativo di sostanza stupefacente, abilmente occultato ma non è comunque servito ad eludere gli accurati controlli del ... Leggi la notizia su anteprima24

Retesei : Airola. Madre scoperta mentre porta la droga al figlio nel carcere minorile. - NTR24 : Airola, madre porta droga al figlio detenuto nel carcere minorile - wam_the : Mamma consegna droga in carcere al figlio detenuto -