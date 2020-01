Calciomercato, ufficiale: Asmir Begovic è un nuovo portiere del Milan (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il trentaduenne portiere bosniaco, che in carriera ha anche vinto un titolo con il Chelsea di Antonio Conte, è arrivato a Milano in prestito secco dal Bournemouth fino al termine della stagione: "Sono molto felice di unirmi a questo fantastico club. Non vedo l'ora di unirmi ai miei compagni di squadra". Leggi la notizia su fanpage

DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale: #Kjaer è un nuovo calciatore del #Milan ?? - SkySport : ? Ufficiale l'arrivo di #Kjaer al #Milan ?? I dettagli #SkySport #SkyCalciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Spal, ufficiale l’arrivo di #Dabo?? -