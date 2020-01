Bagno di folla per Salvini a Parma: “Teatro pieno, gente fuori” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Matteo Salvini prosegue la sua campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna: Bagno di folla per lui a Borgo Val di Taro (Parma). Il leghista, infatti, aveva optato in quest’occasione per un teatro al chiuso. La scelta, però, non è stata delle migliori: moltissime persone si sono trovate ad assistere al comizio dall’esterno della struttura e non sono mancate le battute di commento del leader della Lega. Salvini a Borgo Val di Taro Il leader della Lega si dimena tra un Bagno di folla radunata all’esterno di un teatro a Borgo Val di Taro: Matteo Salvini fa il pienone al suo comizio. Aveva deciso di presentarsi in un posto al chiuso anziché in una piazza, ma il risultato è stato sorprendente. “Arrivo al mercato di Borgo Val di Taro (Parma) – ha scritto su Twitter -, grazie per l’accoglienza! Dai che dopo 50 anni in ... Leggi la notizia su notizie

LegaSalvini : MATTEO SALVINI, BAGNO DI FOLLA A BORGO VAL DI TARO: 'TEATRO PIENO, GENTE RIMASTA FUORI' - LegaSalvini : BAGNO DI FOLLA PER MATTEO SALVINI A FAENZA - FOTO, PHOTOGALLERY - LegaSalvini : FAENZA, BAGNO DI FOLLA PER SALVINI. LA LEGA: 'ENTUSIASMO PAZZESCO' SALVINI, CHE HA VISITATO GLI STAND DELLA NOTTE D… -