Antonella Elia in lacrime e irriconoscibile dopo la crisi al GF Vip (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le prime lacrime dello spin-off del ‘GF Vip’ si sono consumate nelle ultime ore fra gli spazi della casa più spiata d’Italia. Ad esser al centro dell’attenzione mediatica c’è ora Antonella Elia che nel pieno di una crisi emotiva ha coinvolto lo stato d’animo di alcune sue coinquiline, come la Alberti e Fernanda Lessa. Le donne hanno cercato di consolarla consigliandole di rilassarsi e prendersi del tempo. Tutto è nato dopo una sessione di meditazione a cui Antonella Elia si è concessa un attimo prima della crisi. La concorrente torinese sembrerebbe esser in disaggio dinnanzi alle telecamere accese. Le sensazioni date dall’esser osservata e spesso travolta dal rumore, non le danno pace e ciò l’ha portata ad avere un profondo sconforto. «Ho paura di stare qui, sei sempre osservato, c’è sempre rumore. Non mi sento a mio ... Leggi la notizia su velvetgossip

trash_italiano : Antonella Elia in 2 giorni: - attacco a Pechino Express - attacco a Fedez e Chiara - attacco a Milly Carlucci - at… - GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… -