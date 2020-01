Andrea Vianello: “Ho avuto un ictus. Dopo l’operazione d’urgenza non riuscivo più a parlare” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Ho subìto un infortunio“, aveva detto Andrea Vianello quando la sua trasmissione su RaiTre, Rabona, fu sospesa. Ex direttore di RaiTre, editorialista del Tg2, conduttore radiofonico e televisivo, scrittore e penna molto amata anche sui social, oggi Vianello ha rivelato il perché di quella interruzione: un ictus. “Il 2 febbraio dello scorso anno ho avuto un ictus, ho subito un’operazione d’urgenza, e quando mi sono risvegliato non riuscivo più a parlare. Proprio io, che sapevo solo parlare: non potevo dire nemmeno i nomi dei miei figli. Questo libro è stata la mia terapia e la mia speranza”. Il libro si intitola Ogni Parola che Sapevo ed esce oggi per Mondadori. Il 2 febbraio dello scorso anno ho avuto un ictus, ho subito un’operazione d’urgenza, e quando mi sono risvegliato non riuscivo più a parlare. Proprio io, che sapevo solo parlare: ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

