Allerta vulcano nelle Filippine: voli sospesi e 2mila persone evacuate (Di lunedì 13 gennaio 2020) Paura nelle Filippine dove il vulcano Taal (situato a circa 60 km a sud della capitale Manila) si è risvegliato, costringendo migliaia di persone ad evacuare per mettersi in salvo. In cielo si è alzata una enorme nuvola di fumo visibile anche da molto distante. Per questo motivo, tutti i voli (in partenza e in arrivo) dell’aeroporto della capitale filippina sono cancellati “fino a nuovo ordine”. I sismologi hanno rilevato che il magma si sta spostando verso il cratere del vulcano Taal, uno dei più attivi del paese. Le possibilità di una eruzione sono concrete, tanto che l’esplosione potrebbe avvenire “entro pochi giorni o entro poche settimane”. A dirlo è il capo dell’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia Renato Solidum. Allerta vulcano nelle Filippine L’esperto ha confermato inoltre che, se l’attività dovesse continuare ... Leggi la notizia su notizie

