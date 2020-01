Allarme smog a Roma, “elevati livelli pm10”: domani stop ai veicoli più inquinanti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Persistono a Roma “elevati livelli di inquinamento da Pm10”, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, quindi il Campidoglio ha deciso per domani, martedì 14 gennaio, “la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ztl fascia verde”. La limitazione.- spiega il Campidoglio – riguarderà tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno circolare nella Ztl “Fascia Verde” di Roma in due fasce orarie. Nello specifico l’ordinanza sindacale stabilisce la limitazione della circolazione dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per tutti gli autoveicoli diesel da Euro 3 fino a Euro 6. Il provvedimento stabilisce anche dalle 7.30 alle 20.30 la limitazione della circolazione veicolare nella Ztl fascia verde di Roma per: ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

