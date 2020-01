Vieni da me, Sveva Sagramola: la confessione sulla maternità (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sveva Sagramola, conduttrice del programma Geo su Rai 3, è stata ospite dell’ultima puntata di Vieni da me, il talk show di Caterina Balivo. Sveva, solitamente molto riservata riguarda alla vita privata, ha aperto i “cassetti” della sua vita parlando degli amori, della figlia e della infanzia segnata dal divorzio doloroso dei genitori. Un amore nato inaspettatamente a 39 anni Durante il segmento della cassettiera, in cui gli ospiti aprono i cassetti dei ricordi della loro vita, la conduttrice di Geo ha parlato della sua storia d’amore con il marito Diego Dolce. “Mio marito Diego è argentino e l’ho conosciuto quando avevo 15 anni durante il mio primo viaggio in Argentina dove mia madre viveva da 20 anni” racconta Sveva “Ero andata in Argentina per conoscere alcuni miei cugini. Lo conobbi perchè era un amico di mio cugino Paolo che a cui sarò eternamente grata”. Il loro amore ... Leggi la notizia su thesocialpost

Unf_Tweet : #SvevaSagramola a #Vienidame mamma a 45 anni e un amore meraviglioso - zazoomblog : Vieni da me Sveva Sagramola rivela alla Balivo: “E’ stato faticoso…” - #Vieni #Sveva #Sagramola #rivela - BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Sveva Sagramola: “Ecco come ho conosciuto mio marito” -