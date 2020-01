Veretout: “Vogliamo fare una grande partita e portare i tre punti a casa” (Di domenica 12 gennaio 2020) Poco prima di Roma-Juventus, ai microfoni di 90esimo minuto ha parlato Jordan Veretout, calciatore della Roma. “Contro la Juve è sempre molto difficile. Vogliamo reagire dalla sconfitta della settimana scorsa. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana e vogliamo fare una grande partita oggi e portare i tre punti a casa”. L’Atalanta ieri ha fatto una grande partita e sarà la vostra avversaria per la corsa alla Champions. “Sappiamo che è una grande squadra ma noi ci focalizziamo solo su di noi. Oggi abbiamo una partita contro un’avversaria tosta. Vogliamo fare molto bene, vincere per noi e per i tifosi che vengono a vederci” L'articolo Veretout: “Vogliamo fare una grande partita e portare i tre punti a casa” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : #Veretout: “Vogliamo fare una grande partita e portare i tre punti a casa” Il calciatore della #Roma a 90esimo min… - forzaroma : #Veretout: “Vogliamo reagire dopo il Torino e battere la #Juventus” #ASRoma #RomaJuve -