Ultimi sondaggi elettorali, la Lega di Matteo Salvini perde consensi da sette settimane (Di domenica 12 gennaio 2020) La media settimanale delle intenzioni di voto realizzata per Open conferma il trend delle ultime settimane: la Lega è in sofferenza rispetto ai periodi d’oro che le avevano fatto sfiorare il 35% dei consensi. Oggi infatti, secondo gli Ultimi sondaggi elettorali, fatica a superare il 30%. Al contrario, invece, è riuscito a portarsi anche nell’anno nuovo la tendenza positiva Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che ormai da due mesi non scende sotto il 10%. Ultimi sondaggi elettorali, i dati Per Noto sondaggi, forse il più positivo, la Lega riesce ancora a raccogliere un ottimo 32% di consensi. Non sono altrettanto fiduciosi invece Ixè ed Emg, che lo valutano rispettivamente al 29,5% e al 30,4%. Che sia al 30%, al 31% o al 32%, in realtà, non fa una grossa differenza: cioè che è rilevante è che per sette settimane consecutive la Lega di Matteo Salvini si conferma in ... Leggi la notizia su urbanpost

