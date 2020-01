Tragedia sul Monte Sella: morti due giovani caduti da una parete (Di domenica 12 gennaio 2020) Valentina Dardari Quando sono giunti i soccorsi le due vittime erano già decedute. Erano partiti da un rifugio Tragedia nella giornata di oggi sulle Alpi Apuane, dove un ragazzo e una ragazza sono morti dopo essere caduti da una parete montuosa sul Monte Sella. Il tragico evento è avvenuto nel territorio di Massa Carrara, in Toscana. Quando sono giunti i soccorritori, per le vittime non vi era più nulla da fare, se non constatarne il decesso, avvenuto probabilmente sul colpo. La Tragedia sul Monte Sella Secondo quanto ricostruito i due erano partiti da un rifugio ed erano legati l’uno all’altra. La Tragedia si è verificata sulla parete rivolta al rifugio Nello Conti, presso il comune di Resceto. Un'area che sta al confine tra la provincia di Massa Carrara e quella di Lucca. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che si stanno occupando dei rilevamenti per ricostruire ... Leggi la notizia su ilgiornale

Tragedia sul Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tragedia sul