Sanremo 2020: annunciati i grandi ospiti in Piazza Colombo (Di domenica 12 gennaio 2020) Tutta la cittadina ligure di Sanremo e l’Italia intera sono in fermento per la 70esima edizione del Festival. I partecipanti ufficiali sono stati finalmente rivelati da Amadeus, seguiti anche da qualche polemica. Gli ultimi nomi ufficiali rivelati sono stati quelli di Tosca e di Rita Pavone, che qualcuno ha detto essere un modo per la kermesse di aggiungere delle quote rosa in extremis. È di oggi la notizia secondo la quale sarà allestito un palco proprio fuori la sede del Festival, in Piazza Colombo: qui sarà possibile vedere le esibizioni degli ospiti a Sanremo che saranno i grandi nomi di Mika, Ultimo e Zucchero. L’idea di estendere l’area del palco è stata dell’amministrazione ligure, che ha già avviato i lavori in Piazza. Mika, Ultimo e Zucchero sul palco di Piazza Colombo per Sanremo 2020 Dopo l’esibizione in Piazza, sarà lo stesso Amadeus a ... Leggi la notizia su velvetgossip

