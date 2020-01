Rotolini di piadina, la ricetta I Fatti Vostri di Nicolò Momesso (Di domenica 12 gennaio 2020) Nuove ricette del giovane chef de I Fatti Vostri e questa volta vi suggeriamo la ricetta della piadina, ovvero la ricetta dei Rotolini di piadina di pollo e verdure. Non perdete questa ricetta I Fatti Vostri che è davvero semplice, le piadine però sono già pronte, Nicolò usa quelle confezionate, ottime, il resto invece che prepara è il ripieno a case di verdure e pollo. Ci serve il petto di pollo e poi come verdure abbiamo la bieta e i peperoni, per servire il tutto completiamo con le carote e lo yogurt greco, ovvero una salsa deliziosa. Il tutto è molto semplice, come sempre le ricette di Nicolò Momesso per I Fatti Vostri sono molto facili e veloci da realizzare. Per non preparare la solita piadina ecco dalle ricette in tv la ricetta dei Rotolini di piadina con pollo e verdure. LA ricetta DEI Rotolini DI piadina DI NICOLO’ Momesso – ricetta I Fatti Vostri Ingredienti Rotolini di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

RicetteInTv : “I Fatti Vostri”: rotolini di piadina di Nicolò Momesso -