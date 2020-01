Roma sconfitta all’Olimpico dalla Juventus: partita chiusa 10 minuti (Di domenica 12 gennaio 2020) Con la vittoria contro la Roma del 12 gennaio la Juventus ritorna al primo posto in classifica approfittando del pareggio rimediato dall’Inter contro l’Atalanta nella giornata di sabato. Gli uomini di Maurizio Sarri riescono a chiudere la partita nel primi dieci minuti di gioco grazie alle reti di Demiral e di Cristiano Ronaldo. Nel secondo tempo arriva la ripresa giallorossa, ma è troppo timida per riuscire a ribaltare il risultato. Roma – Juventus: la cronaca Per i giallorossi il match inizia subito in salita dopo che al terzo minuto una deviazione di Demiral su calcio di punizione di Dybala manda la palla in rete e porta la Juventus sull’1 a 0. Nei minuti successivi continua il pressing bianconero malgrado un tentativo da parte della Roma con Pellegrini, il cui tiro però non trova la porta. Pressing che si concretizza con un calcio di rigore concesso alla ... Leggi la notizia su notizie

