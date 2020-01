Paestum: sito archeologico, cosa vedere e come arrivare (Di domenica 12 gennaio 2020) Paestum: sito archeologico, cosa vedere e come arrivare Paestum, antica città della Magna Grecia, è un sito archeologico riconosciuto dall’Unesco dal 1998 situato nella Piana di Sele, nel golfo di Salerno. È possibile raggiungere l’ex colonia greca attraverso l’A3 Salerno-Reggio Calabria imboccando l’uscita per Battipaglia ed entrando nella SS18, per poi giungere a Via Laura di Paestum. L’odierno Parco archeologico è un’ex colonia fondata dai Greci intorno al VII secolo a.c. con il nome Poseidonia; la città, probabilmente, accolse gran parte della popolazione di Sibari dopo che quest’ultima venne distrutta nel 510 a.c. È in questo periodo che il luogo visse un momento di grande splendore. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Le diverse occupazioni e il nome romano Paestum Tra il 420 a.c. e il 410 a.c i Lucani, popolazione ... Leggi la notizia su termometropolitico

romi_andrio : RT @gigi52335676: #Meraviglie C'è più storia e cultura nel solo sito di Paestum che in tutti gli Stati Uniti d'America - quelladihopper : Comunque tornando a Paestum mi urta molto il fatto che vicino al sito storico ci passi una strada trafficata, stess… - Devabole : RT @Glemios: Una meravigliosa #panoramica del sito #archeologico di #Paestum grazie a #Meraviglie. -