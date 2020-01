Lutto a Napoli: malore in strada, muore calciatore (Di domenica 12 gennaio 2020) muore calciatore colpa di un malore improvviso. Notizia tremenda all’ombra del Vesuvio. La ricostruzione dei fatti. Choc a Napoli e Pescara: Antonio Capuozzo, giocatore di calcio a 5, è morto dopo aver accusato un malore in strada. La tragedia si è consumata a Montesilvano, in Abruzzo, non lontano dall’abitazione dove l’atleta viveva. muore calciatore a … L'articolo Lutto a Napoli: malore in strada, muore calciatore proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

