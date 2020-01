LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: l’Olanda vince la team pursuit femminile, adesso tocca agli uomini! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei di Speed skating (12 gennaio) – I favoriti di giornata (12 gennaio) 14:41 In pista adesso l’Olanda, favorita per la vittoria, e la Norvegia. 14:40 Il primo tempo da tenere in considerazione è il 3’49”78 della Bielorussia, la Polonia ha stampato invece un 3’49”99. 14:38 Ricordiamo che tra gli uomini i giri da percorrere sono 8. 14:36 A cinque giri dal termine i bielorussi hanno 0”7 di vantaggio sui polacchi. 14:35 Ad aprire le danze saranno Bielorussia e Polonia. 14:33 Tocca adesso agli uomini, l’Italia scenderà sul ghiaccio per ultima con la Russia. 14:30 Questo il podio della team pursuit femminile: Olanda (2’57”97), Russia (2’59”04) e Bielorussia (3’05”47). 14:28 La Bielorussia (3’05”47), dopo un inizio in sordina, ha ... Leggi la notizia su oasport

