LIVE Italia-Germania, Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: Setterosa per partire con un successo convincente (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Primi risultati per gli incontri di questo Europeo: Slovacchia – Russia 2-31 (0-9, 0-5, 1-8, 1-9) 13:00 Grecia – Serbia 26-7 (9-1, 5-3, 5-2, 7-1) 14:30 Francia – Spagna 6-15 (1-3, 0-3, 1-4, 4-5) 15.40 Sfida sulla carta semplice quella con le teutoniche: il pronostico è di gran lunga a favore delle azzurre che dovranno però testarsi in questo primo assaggio dell’acqua magiara. 15.38 Inizia il cammino delle azzurre guidate da Paolo Zizza che alla Duna Arena di Budapest alle 16.00 sfideranno la Germania. 15.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio del Setterosa negli Europei di pallanuoto femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2020: a sfidarsi Italia e Germania alle 16. A Budapest, alla Duna Arena, torna in acqua il ... Leggi la notizia su oasport

