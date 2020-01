LIVE Germania-Turchia 0-2, Finale Preolimpico volley femminile 2020 in DIRETTA: 10-13, anatoliche vicine a Tokyo! (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-13 Bravo Witzel in primo tempo. 10-13 Fuori l’attacco di Geerties! Non c’è il tocco a muro invocato dalle ragazze, Rapisarda ha consultato anche la moviola. 10-12 Baladin sfonda il muro con grandissima personalità, la Turchia cerca di conservare il break e non vuole fare rientrare le tedesche. 10-11 Mani fuori di Lippmann, la Germania è ancora viva. 9-11 Primo tempo vincente di Gunes. Lippmann aveva avuto la palla del pareggio! 8-10 Bel primo tempo di Wietzel. 7-10 Pronta risposta delle anatoliche che conservano il prezioso vantaggio. 7-9 MURO! SCHOELZEL stampa Boz. Era l’attacco che poteva chiudere i conti in anticipo. 6-9 ACE! Akyol! Lippmann lascia andare ma il pallone è dentro. Time-out per la Germania che ora è con le spalle al muro. 6-8 Orthmann sbaglia al servizio e non dà continuità al gioco delle tedesche. 6-7 ... Leggi la notizia su oasport

