La sorella di Favoloso contro Nina Moric: "Che schifo. Mio fratello non è un orco!" - (Di domenica 12 gennaio 2020) Novella Toloni Martina, sorella minore di Luigi Favoloso, si è scagliata contro l'ex cognata, pubblicando suo social network un duro messaggio in difesa del fratello scomparso da giorni "Mio fratello non è un orco", così Martina Favoloso, sorella di Luigi Favoloso, difende il fratello dalle pesanti accuse mosse da Nina Moric a Domenica Live. Ospite di Barbara d'Urso, la modella croata ha svelato di aver subito violenze dall'ex compagno, con il quale il rapporto è ormai chiuso definitivamente. La storia è venuta a galla dopo la scomparsa di Luigi Favoloso che da ormai quindici giorni è introvabile. La madre preoccupata è arrivata addirittura a sporgere denuncia di scomparsa anche se l'imprenditore sarebbe stato visto su un treno diretto a Milano e avrebbe, alla fine, contattato la famiglia. In mezzo alla vicenda è finita anche la ex, Nina Moric, che però oggi a Domenica Live ... Leggi la notizia su ilgiornale

