Incidente in montagna, morti due giovani sulle Alpi Apuane (Di domenica 12 gennaio 2020) Alpi Apuane, morti due giovani. Sono caduti da una parete durante un'escursione sul monte Sella. Inutili i tentativi da parte dei soccorritori. Nuova tragedia in montagna. Due giovani sono caduti da una parete durante l'escursione sulle Alpi Apuane. Inutili i soccorsi per i due. Gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Incidente in montagna, morti due giovani sulle Alpi Apuane Le vittime sono un ragazzo e una ragazza. I due si trovavano ne pressi del rifugio Nello Conti, situato sul monte Sella, delle Alpi Apuane. I giovani, per motivi ancora da chiarire, sono precipitati dalla parete cadendo nel vuoto. Inutili i tentavi dei soccorritori: nulla da fare per i due giovani, già morti all'arrivo del personale medico La macchina dei soccorsi si è messa in moto in pochi minuti. Il 118 è intervenuto con l'elisoccorso, ma

