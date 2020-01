Giorgia Meloni: «Rula Jebreal a Sanremo? Con Giordano sarebbero arrivati i caschi blu» (Di lunedì 13 gennaio 2020) «Se Rula Jebreal va a Sanremo a fare la presentatrice nulla in contrario, ma se fa un monologo, a spese dei contribuenti e superpagato, senza contraddittorio, allora dico che quello non è il contesto», così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, a Non è L’Arena, programma tv di La7 condotto da Massimo Giletti, parlando della giornalista di origine palestinese al centro di un caso per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. «Lei non fa parte del mondo dello spettacolo», ha continuato Giorgia Meloni. «Se avessimo dato 30 mila euro a Mario Giordano per andare a Sanremo quando eravamo al governo con Berlusconi, sarebbero arrivati i caschi blu dell’Onu». Il caso Una polemica, quella su Rula Jebreal, che si è scatenata quando i vertici Rai hanno bloccato la sua partecipazione a Sanremo per «questioni di opportunità», per evitare di fare «politica» al ... Leggi la notizia su open.online

Jesse_James6290 : RT @FratellidItaIia: ?? @GiorgiaMeloni a #nonelarena: 'La politica italiana è una cosa estremamente confusa, nessuno si sente particolarment… -