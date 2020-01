Gazzetta: Napoli e Tottenham trattano il prestito di Llorente, manca l’ok del calciatore (Di domenica 12 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport riporta le parole cariche di fiducia che ha pronunciato Gattuso al termine della gara di ieri in cui il Napoli ha perso ancora, questa volta contro la Lazio di Inzaghi. Parole cariche di consapevolezza per il brutto periodo, ma anche di certezza che si sia sulla strada buona e che si stia lavorando tanto e bene. Una strada che da oggi potrebbe essere alleggerita dall’arrivo in rosa di Demme e Lobotka, due calciatori che daranno maggiore incisività e sicurezza al centrocampo azzurro. Ma l’ultima novità in assoluto è rappresentata dalla notizia che il Tottenham vorrebbe di nuovo Llorente in prestito. Abbiamo grandi margini di miglioramento. Bisogna allenarsi bene e credere in tutto ciò che si fa. Io devo fare dei risultati per riuscire a rimanere a Napoli, è questo il mio obiettivo, anche il mio destino è legato ai risultati. E per arrivarci devo ... Leggi la notizia su ilnapolista

