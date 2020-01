Francia, Germania e Regno Unito all'Iran: "Rispetti gli accordi sul nucleare" (Di domenica 12 gennaio 2020) I governi di Francia, Gran Bretagna e Germania chiedono che l’Iran torni al “pieno rispetto” degli accordi sul nucleare. “Oggi il nostro messaggio è chiaro - si legge in una nota congiunta - Noi restiamo legati all’accordo e al suo rispetto. Esortiamo l’Iran ad annullare tutte le misure incompatibili con l’accordo, ad astenersi da azioni violente o di proliferazione e restiamo pronti al dialogo con l’Iran su queste basi, al fine di preservare la stabilità della regione”. Leggi la notizia su huffingtonpost

