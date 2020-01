Francesco Facchinetti, non un figlio modello: “Quante ne abbiamo fatte” (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesco Facchinetti non è stato un figlio modello: ospite a Vieni da Me da Caterina Balivo, il fratello Roberto racconta le marachelle combinate in passato mentre erano ancora piccoli Alla prima puntata de Il Cantante Mascherato, nuovo show in onda su Rai 1, abbiamo visto anche uno scatenato Francesco Facchinetti. Il figlio di Roby ha mostrato la consuete verve nel nuovo show. Nel salotto pomeridiano di Vieni da Me, il fratello Roberto ha parlato del rapporto con il popolare conduttore. Tra i due ballano ben sette anni. Francesco, il maggiore, è nato dalla storia dell’ex membro dei Pooh con Rosaria Longoni. Da quella con la seconda moglie, Giovanna Lorenzi, è invece venuto al mondo Roberto. Nonostante la grande differenza anagrafica, Francesco Facchinetti e Roberto hanno sempre coltivato un legame saldo e solidale. Roberto lo guardava come se fosse il suo eroe e oggi è ancora ... Leggi la notizia su kontrokultura

