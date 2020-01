Crolla il controsoffitto della palestra durante una festa per bambini (Di domenica 12 gennaio 2020) Attimi di panico durante lo svolgimento di una festa per bambini in una palestra a Lissone: il controsoffitto dello stabile è Crollato improvvisamente. I calcinacci precipitati hanno colpito alcuni dei bambini che si trovavano all’interno della palestra. In particolare, un bimbo è rimasto ferito al braccio e i medici lo hanno subito soccorso. Nonostante il ricovero in ospedale, il bimbo non sarebbe grave. Sono in corso le verifiche per l’agibilità della struttura. Lissone, Crolla controsoffitto nella palestra L’episodio si è verificato sabato 11 gennaio: in una palestra utilizzata come sala feste di via Monza 7, vicino a Lissone, è Crollato una parte del controsoffitto. Il bilancio dei feriti, secondo i quotidiani locali, è di una mamma e un bambino rimasti colpiti dai calcinacci. Infatti, il crollo improvviso è avvenuto verso le ore 18, nel pieno delle festa di ... Leggi la notizia su notizie

