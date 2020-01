Colorado, un uomo armato in fuga dopo una sparatoria a una festa: cinque feriti sono gravi (Di domenica 12 gennaio 2020) Un uomo armato è in fuga dopo aver sparato a cinque persone in un complesso residenziale ad Aurora, a circa 10 km da Denver in Colorado. Nella sparatoria sono rimasti feriti tre giovani e due adulti, secondo quanto riporta la Cnn, ricoverati in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Secondo la prima ricostruzione della polizia, nel complesso di appartamenti era in corso una festa, quando all’improvviso sono partiti gli spari. L’uomo in fuga indossava una felpa gialla con cappuccio. #APDAlert (1/2) Officers are on scene near Iliff/Buckley where multiple people have been shot.All parties have been transported to the hospital and are receiving treatment. 5 total victims (3 juveniles, 2 adults), all in serious condition but expected to survive. pic.twitter.com/VorzS5Y5dz— Aurora Police Dept (@AuroraPD) January 12, 2020 L'articolo Colorado, un uomo armato in ... Leggi la notizia su open.online

Colorado uomo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Colorado uomo