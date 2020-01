C'è posta per te, miglior debutto di Maria De Filippi dal 2002 con Depp che consola una madre - (Di domenica 12 gennaio 2020) Serena Granato Johnny Depp sorprende a C'è posta per te, rivolgendo parole di consolazione ad una mamma di due figli, rimasta vedova del marito Nella serata di sabato 11 gennaio, è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te. Un esordio col botto che ha conquistato la prima serata di ascolti con una media di 5 milioni 930mila telespettatori, pari al 30,16% di share, registrando, così, anche il miglior debutto dal 2002. E il rinnovato format ha riservato ai telespettatori un'ospitata particolarmente emozionante, che ha visto protagonista Johnny Depp. Attore, produttore, musicista statunitense e classe 1963, ha stregato tutti gli spettatori accorsi nello studio Mediaset e i telespettatori. Molti utenti, non a caso, si sono mobilitati sui social per riportare parole d'elogio destinate al loro beniamino, alla luce del suo operato in puntata. Il divo ... Leggi la notizia su ilgiornale

