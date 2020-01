Calendario Sport Invernali oggi (12 gennaio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare (Di domenica 12 gennaio 2020) oggi, domenica 12 gennaio, si chiuderà una ricca settimana dedicata agli Sport Invernali: lo sci alpino fa tappa in Svizzera con gli uomini ed in Austria con le donne, mentre lo sci di fondo va in Germania, a Dresda. Il salto con gli sci è a Sapporo con le donne ed in Val di Fiemme con gli uomini, infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di slittino naturale, bob e slittino artificiale. Da non dimenticare gli Europei di speed skating, le Coppe del Mondo di biathlon e combinata nordica, ed i Giochi Olimpici Invernali di Losanna. programma Sport Invernali 12 gennaio 02.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: HS137 femminile – EuroSport 1, EuroSport Player 09.00 Sport Invernali, Giochi Olimpici Giovanili Losanna – CLICCA QUI PER IL programma ODIERNO COMPLETO 09.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Altenmarkt: prima manche combinata alpina femminile (supergigante) ... Leggi la notizia su oasport

