Barbara d’Urso risponde alle critiche di Massimo Giletti (Di domenica 12 gennaio 2020) Barbara d’Urso è stata uno degli ospiti dell’ultima puntata di Verissimo, andata in onda Sabato 11 Gennaio sotto la conduzione di Silvia Toffanin. Nel salotto del sabato pomeriggio, Barbara si è prestata ad una lunga intervista che ha toccato più aspetti della sua vita, lavorativa e non. Tra le varie domande che la padrona di casa le ha fatto, una in particolare ha fatto si che Barbara assumesse un tono riflessivo. La conduttrice, durante la chiacchierata, ha chiesto alla d’Urso: Massimo Giletti, che è un nostro collega, ha spesso criticato i tuoi programmi e anche il caso di Pamela Prati, ti da fastidio quando accadono queste cose? La regina del caffeuccio si è fatta subito seria e ha risposto: Dunque, torno seria, per quanto riguarda la storia di Giletti che si è accanito contro di me, contro di te, contro di noi, che siamo sotto testata giornalistica . ... Leggi la notizia su trendit

