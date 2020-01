Abbandono scolastico, allarme nel Sud Italia. Suppa, preside a Vibo Valentia: «La mia è una scuola di frontiera» (Di domenica 12 gennaio 2020) Si parla spesso di “cervelli in fuga”, ragazzi laureati nelle università Italiane che, per trovare un lavoro adeguato alle proprie aspettative, lasciano il Paese per cercare all’estero condizioni occupazionali all’altezza della propria formazione. Si parla meno dei problemi che ha quella formazione, soprattutto nelle regioni meridionali dell’Italia, e delle criticità che affrontano i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Eppure la proporzione tra chi lascia il Paese dopo il ciclo universitario e chi, invece, rinuncia alla propria formazione prima di compiere 25 anni è impietosa verso i più giovani. Per ogni “cervello in fuga”, dieci ragazzi hanno abbandonato precocemente l’attività scolastica. Nel 2018, secondo l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, sono stati 62 mila i laureati emigrati all’estero per lavoro contro ... Leggi la notizia su open.online

