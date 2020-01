Troppo bello, per essere vero (Di sabato 11 gennaio 2020) Antonella e Michele abitano a Napoli, a qualche chilometro di distanza. Da poco sono maggiorenni: lui da due anni, lei da quattro. Non si conoscono, forse non si sono neanche mai visti. Entrambi, però, hanno frequentato lo studio del dottor Bianco. Michele si è rifatto il naso. Antonella il seno. Adesso si sentono più sicuri di sé. Nelle foto su Instagram sorridono compiaciuti. Come molti dei loro coetanei. Secondo uno studio sempre più ragazzi vogliono modificare una parte del proprio corpo: su 2mila adolescenti intervistati il 30 per cento desidera sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica, il 49 a uno di medicina estetica (categoria che comprende trattamenti meno invasivi come il botox o il laser). Nella radicalizzazione del fenomeno giocano un ruolo importante i social network. Instagram, ma anche TikTok o Facebook, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

