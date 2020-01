“Tasse evase per un milione di euro”, ex calciatore finisce nei guai [NOME e DETTAGLI] (Di sabato 11 gennaio 2020) Un ex calciatore finisce nei guai. Stiamo parlando di Ernesto Chevanton che adesso dovrà difendersi dall’accusa di aver evaso il fisco per circa un milione di euro. L’uruguaiano è stato un grande protagonista in Italia, in particolar modo è diventato in poco tempo un idolo del Lecce, meno positiva invece l’esperienza con l’Atalanta, ha indossato le maglie di Danubio, Monaco e Siviglia tra le più importanti. Adesso rischia grosso per i guai con il fisco. Si aggiunge ad un’altra ex bandiera del Lecce, Mirko Vucinic. La contestazione ha portato l’ex calciatore ad essere destinatario di un decreto di citazione a giudizio, ieri è andata in scena la prima udienza e gli accertamenti dell’Agenzia dell’Entrate risalirebbero al dicembre 2018 per gli anni 2011 e 2013, la prossima udienza sarà il 3 aprile. LEGGI ANCHE –> Ex calciatore ucciso in un blitz ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

