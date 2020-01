Sequestrata e segregata in Marocco dal marito. Liberata e incubo finito (Di sabato 11 gennaio 2020) Andrea Pegoraro Una donna di 47 anni di origini sarde si era fatta convincere da un’amica marocchina ad accettare un matrimonio di convenienza con suo nipote, un giovane di 27 anni Un giovane di 27 anni teneva la moglie segregata in casa con le sbarre alle finestre. La vittima è una donna di 47 anni di origini sarde, che si era fatta convincere da un’amica marocchina ad accettare un matrimonio di convenienza con suo nipote, il quale è stato arrestato al termine di una triste storia. La donna aveva infatti dato il suo consenso a un connubio che le avrebbe permesso di guadagnare 5 mila euro e avrebbe consentito all’uomo di avere un titolo valido per venire in Italia. Lo scorso novembre si era trasferita in Marocco e aveva in programma di ritornare nel nostro Paese subito dopo aver risolto le pratiche. Si trattava di difficoltà burocratiche legate al divorzio con il marito ... Leggi la notizia su ilgiornale

NelAlici : L’avrei lasciata là. ”Sequestrata in Marocco dopo aver acconsentito a trasferirsi nel Paese africano per un matrimo… -