Sci alpino: riscontrato un trauma distorsivo al ginocchio destro per Manfred Moelgg, stagione a rischio (Di sabato 11 gennaio 2020) Non poteva chiudersi peggio di così lo slalom gigante di Adelboden (Svizzera) per la Nazionale italiana di sci alpino ed in particolare per Manfred Moelgg, infortunatosi al ginocchio nel corso della seconda manche. Il 37enne finanziere marebbano, qualificatosi per la seconda run con il 30° tempo, è uscito di scena nella parte centrale del tracciato elvetico evidenziando fin da subito un forte dolore confermato poi nel tardo pomeriggio dalla risonanza effettuata all'ospedale di Berna. Gli esami hanno evidenziato purtroppo un trauma distorsivo al ginocchio destro, ma l'atleta azzurro verrà rivalutato in serata dall'equipe medica della FISI per determinare nel dettaglio l'entità e le conseguenze dell'infortunio. Ancora da stabilire gli eventuali tempi di recupero, tuttavia l'impressione è che la stagione di Moelgg sia a serio rischio anche considerando la ...

