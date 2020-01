Rugby, le Zebre battono lo Stade Français a tempo scaduto in Challenge Cup 2019-2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) Sembrava dover sfumare a un passo dalla fine il sogno delle Zebre di conquistare una vittoria di lusso in terra francese, espugnando il Jean Bouin di Parigi nella Challenge Cup 2019-2020. Giocano una bellissima partita i ragazzi di Bradley, segnano due mete nel primo tempo e, dopo la rimonta dello Stade Français, danno la zampata con Pierre Bruno. Ma la meta, quasi allo scadere, di Futeu sembra dare il successo per 24-22 ai padroni di casa. Palazzani ribalta tutto dalla piazzola e a tempo scaduto, però, ecco che George Biagi fa esplodere di gioia le Zebre con la meta del 24-30 finale. Preoccupazione per l’infortunio a Charlie Walker. Partono subito bene le Zebre, ancora volando sulle ali dell’entusiasmo del successo con i Cheetahs settimana scorsa. Al 17′, infatti, sblocca il risultato il centro bianconero Jamie Elliott, con Biondelli che trasforma. La stessa apertura ... Leggi la notizia su oasport

