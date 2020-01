Ragazza di 19 anni riceve pochi like e si toglie la vita: l’accusa dei famigliari (Di sabato 11 gennaio 2020) La pressione dei social media e dei “mi piace”, diventati ormai un’ossessione, l’hanno portata a compiere un gesto tragico. Chloe Davison aveva solo 19 anni, ma si è tolta la vita perché «pensava di non essere a posto a meno che non prendesse likes alle sue foto». Lo ha rivelato sua sorella Jade, di un anno più grande. Lo scorso 20 dicembre i familiari hanno trovato il corpo senza vita di Chloe nella loro casa nella contea di Durham (Inghilterra). Chloe voleva fare l’infermiera, ha raccontato la sorella maggiore ai media locali, puntando il dito contro i social che secondo lei «hanno giocato un grosso ruolo nella sua morte». «Sono devastata. Non ho nemmeno le parole per descrivere questo dolore. Solo nove settimane fa sono diventata una mamma e Chloe adorava la mia bambina. Era la mia migliore amica e non so cosa farò senza di ... Leggi la notizia su howtodofor

Agenzia_Ansa : Ragazza di 15 anni muore investita dalla #Metro a #Roma . L'ipotesi più accreditata sinora è quella del suicidio.… - danielacastin : ora che sono usciti fuori i suoi tweet omofobi/transfobici non sa cosa dire la ragazza che delusione sul serio sar… - DebSilipigni : @giulia_demmi Una volta ho sentito da una ragazza di 26 anni che lei non si lava durante il ciclo perché poi il san… -