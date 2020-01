Napoli, Gattuso: «La responsabilità è mia, preso gol incredibili» (Di sabato 11 gennaio 2020) L’amarezza di Rino Gattuso dopo il KO del suo Napoli allo Stadio Olimpico contro la Lazio: ecco le parole del tecnico Il Napoli di Rino Gattuso perde ancora: 1-0 il risultato maturato contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni nel post-partita del tecnico dei partenopei a Sky Sport. «Arrabbiato o desolato? No, ci tenevo alla prestazione ma dobbiamo andare avanti. La responsabilità è mia, dico io di passare dal portiere. Ho visto una squadra che comincia a fare quel che voglio io. Abbiamo sofferto pochissimo, l’errore ci sta. Abbiamo preso gol incredibili, ma adesso bisogna tenere la testa bassa e lavorare». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

