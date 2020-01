Meraviglie, Alberto Angela criticato da uno spettatore: “Programma lento” (Di sabato 11 gennaio 2020) Alberto Angela criticato per il suo programma Meraviglie. spettatore: “Ha un effetto soporifero” Andrà in onda stasera in prima serata su Rai 1 la seconda puntata di Meraviglie, il programma del sabato sera di Alberto Angela. Uno spettatore si è scagliato contro il programma, scrivendo ad Alessandro Cecchi Paone su Nuovo TV questo… “Sarò sicuramente controcorrente, però per quanto ammiri Alberto Angela e i suoi programmi, le devo dire che dopo un po’ hanno un effetto soporifero.” Lo spettatore ha proseguito rivelando che dopo un po’, vuoi per la voce di Angela vuoi per le musiche che sceglie, si assopisce. Il programma fa lo stesso effetto, ammette lo spettatore, ad alcuni suoi amici. Come la penserà Alessandro Cecchi Paone? Cosa avrà risposto al lettore che trova lento e “soporifero” Meraviglie di Alberto Angela? Scopriamolo ... Leggi la notizia su lanostratv

repubblica : Alberto Angela sui tetti di San Marco racconta le 'Meraviglie' di Venezia [aggiornamento delle 17:44] - MarioManca : È vero quello che dice Alberto Angela: il nostro Paese è baciato dalla fortuna per via clima e delle bellezze ma an… - RobertoBolle : In bocca al lupo Alberto!!! ?? le #Meraviglie @RaiUno -