L’Iran ammette di aver abbattuto per errore l’aereo ucraino, ma dà comunque la colpa agli Usa (Di sabato 11 gennaio 2020) L’ammissione è arrivata. L’Iran – a partire dalle parole del presidente Hassan Rohani – ammette che si è trattato di un «imperdonabile errore umano» nei confronti di quello che è stato scambiato per un «velivolo ostile». Dell’equipaggio e dei passeggeri del volo 737 dell’Ukraine International Airlines non è rimasto in vita nessuno. 176 vittime in totale, 57 delle quali canadesi. La responsabilità dell’incidente è stata negata dall’Iran fino a ieri ma, alla fine, l’ammissione è arrivata. Dalle parole del ministro degli Affari esteri dell’Iran Mohammad Javad Zarif emerge un’accusa neanche troppo velata: la colpa è degli Stati Uniti. LEGGI ANCHE >>> Nuove sanzioni degli Usa, Trump accusa L’Iran di essere «il principale sponsor del terrorismo nel mondo» La causa dell’attacco all’aereo ucraino ... Leggi la notizia su giornalettismo

Agenzia_Ansa : L'Iran ammette: l'aereo ucraino abbattuto per un errore umano - LaStampa : Il ministro degli Esteri Zarif: l’incidente al Boeing precipitato mercoledì dovuto “a un errore umano in un momento… - Corriere : Aereo caduto, l’Iran ammette di averlo colpito per errore: la nostra inviata sul luogo ... -