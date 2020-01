Libia, Di Maio: «L’Italia lavorerà con Russia e Turchia per il cessate il fuoco» (Di sabato 11 gennaio 2020) «Stiamo lavorando e continuiamo a farlo». Luigi Di Maio respinge le accuse di chi vede l’Italia defilata nella risoluzione del conflitto in Libia tra il generale Khalifa Haftar e il capo del governo riconosciuto dall’Occidente Fayez al-Sarraj. In un post pubblicato su Facebook, la mattina dell’11 gennaio, il ministro degli Esteri e leader del Movimento 5 stelle ha fatto un resoconto delle recenti manovre di negoziazione messe in piedi ai tavoli internazionali. «Ieri – il 10 gennaio – al Cae (Consiglio Affari esteri dell’Ue) la Germania ci ha ringraziato perché anche grazie al lavoro fatto dalL’Italia in questi giorni si potrà presto fissare la conferenza di Berlino sulla Libia, quella che mette intorno ad un tavolo gli attori di questa maledetta guerra per procura», ha esordito Di Maio nel post. «Allo stesso modo oggi – rivendica il titolare ... Leggi la notizia su open.online

