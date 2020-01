Insetti nel cibo dei pazienti a Napoli: l’Asl invia gli ispettori in ospedale (Di sabato 11 gennaio 2020) ispettori della Asl Napoli 1 si sono recati nel centro di preparazione pasti del Cardarelli per alcune verifiche. Nella struttura, che serve anche altri ospedali della Asl, sono state riscontrate alcune irregolarità: la ditta che ha vinto la gara per il servizio di ristorazione, è stata multata. L'ispezione è stata decisa dopo diverse inadempienze segnalate: in un caso, all'ospedale Pellegrini, in un kit di posate per la prima colazione di un paziente era stata trovata una cimice. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Notiziedi_it : Napoli: insetti nel cibo dei pazienti, l'Asl manda gli ispettori in ospedale - massimoneri90 : Insetti nel cibo dei pazienti di Napoli, l'Asl manda gli ispettori in ospedale - massimoneri90 : Napoli: insetti nel cibo dei pazienti, l'Asl manda gli ispettori in ospedale -