Incidente Boeing ucraino con 176 morti, Teheran ammette: “L’abbiamo abbattuto con un missile per errore”. Il generale: “Avrei preferito morire” (Di sabato 11 gennaio 2020) Aveva annunciato che oggi sarebbe stata svelata la verità su quello che era accaduto al Boeing ucraino precipitato l’8 gennaio fa poco dopo il decollo dall’aeroporto Imam Khomeini di Teheran, provocando 176 morti. E oggi l’Iran, dopo avere negato ogni responsabilità – sostenuto dalla Russia – ed essersi inizialmente rifiutato di consegnare a Kiev le scatole nere, ha fatto retromarcia: spinto dalle pressioni internazionali ha confermato che il velivolo è stato abbattuto “per errore” da un missile a corto raggio delle forze di difesa aerea iraniane che lo hanno scambiato per un “aereo nemico“. Erano infatti i giorni di massima tensione a Teheran, che aveva lanciato l’attacco contro due basi statunitensi in Iraq per vendicare l’uccisione a Baghdad del generale iraniano Qassem Soleimani. L’Incidente, ha detto il generale ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

